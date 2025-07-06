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Легендарна Кіп'єгон оновила власний світовий рекорд

Руслан Травкін — 6 липня 2025, 09:22
Легендарна Кіп'єгон оновила власний світовий рекорд
Фейт Кіп'єгон
x.com/WorldAthletics

Представниця Кенії Фейт Кіп'єгон оновила світовий рекорд на дистанції 1500 м.

Під час забігу Діамантової ліги в місті Юджин, штат Орегон, вона зуміла подолати дистанцію за 3 хвилини 48,68 секунди.

Вона оновила власний рекорд, який складав 3 хвилини 49,04 секунди.

Символічно, що 31-річна Фейт оновлює цей рекорд третій рік поспіль. У 2023 році Кіп'єгон показала час 3 хвилини 49,11 секунди.

Зазначимо, що на цьому ж етапі Діамантової ліги її землячка Беатріс Чебет стала рекордсменкою на дистанції 5000 м. 

Результат фіналу на 1500 м серед жінок
Результат фіналу на 1500 м серед жінок
worldathletics.org

Фейт Кіп'єгон є триразовою переможницею Олімпійських ігор та триразовою чемпіонкою світу з бігу на 1 500 м. Ще одну золоту нагороду чемпіонату світу (2023) вона здобула на дистанції 5 000 м.

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