Легендарна Кіп'єгон оновила власний світовий рекорд

Представниця Кенії Фейт Кіп'єгон оновила світовий рекорд на дистанції 1500 м.

Під час забігу Діамантової ліги в місті Юджин, штат Орегон, вона зуміла подолати дистанцію за 3 хвилини 48,68 секунди.

Вона оновила власний рекорд, який складав 3 хвилини 49,04 секунди.

Символічно, що 31-річна Фейт оновлює цей рекорд третій рік поспіль. У 2023 році Кіп'єгон показала час 3 хвилини 49,11 секунди.

Nothing short of epic 🤩



Watch Faith Kipyegon storm to another 1500m world record 🤯



⏱️ 3:48.68#DiamondLeague pic.twitter.com/dYb5S1YcZb — World Athletics (@WorldAthletics) July 5, 2025

Every year, it's a new World Record for 🇰🇪 Faith Kipyegon in the 1500m!



2023 - 3:49.11

2024 - 3:49.04

2025 - 3:48.68 pic.twitter.com/2ifQXtITZv — Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 5, 2025

Зазначимо, що на цьому ж етапі Діамантової ліги її землячка Беатріс Чебет стала рекордсменкою на дистанції 5000 м.

Результат фіналу на 1500 м серед жінок worldathletics.org

Фейт Кіп'єгон є триразовою переможницею Олімпійських ігор та триразовою чемпіонкою світу з бігу на 1 500 м. Ще одну золоту нагороду чемпіонату світу (2023) вона здобула на дистанції 5 000 м.