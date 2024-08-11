Кенійка Кіп'єгон стала триразовою олімпійською чемпіонкою

Представниця Кенії Фейт Кіп'єгон стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 1500 метрів у Парижі-2024.

Кіп'єгон змогла покращити свій олімпійський рекорд, який вона встановила у Токіо-2020. Вона пробігла дистанцію за 3:51,29 хв. Зазначимо, що світовий рекорд також належить 30-річній спортсменці — 3:49,04, його вона встановила у липні на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Друге місце посіла Джессіка Халл з Австралії. Трійку призерів замкнула британка Джорджія Белл.

1. 🥇 Фейт Кіп'єгон (Кенія) — 3.51,29

2. 🥈 Джессіка Халл (Австралія) — 3.52,56

3. 🥉 Джорджія Белл (Велика Британія) — 3.52,61

Нагадаємо, напередодні Кіп'єгон повернули срібну медаль Олімпійських ігор-2024 в бігу на 5000 метрів.

Організатори змагань задовольнили апеляцію Кенії щодо дискваліфікації, яку отримала спортсменка після завершення забігу. Зазначимо, що Фейт позбавили медалі через штовханину з ефіопкою Гудаф Тсегай, якій належить світовий рекорд на цій дистанції (14.00,21).

Раніше 20-річний кенієць Еммануель Ваньоньї здобув золоту медаль у бігу на 800 метрів з бар'єрами.