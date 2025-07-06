Дворазова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд на дистанції 5000 м

Дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет стала новою світовою рекордсменкою серед жінок на дистанції 5000 метрів.

Кенійська легкоатлетка подолала дистанцію за 13 хвилин, 58,06 секунди.

Сталося це на етапі Діамантової ліги у місті Юджин, штат Орегон.

Вона покращила рекорд ефіопки Гудаф Тсегай, встановлений у вересні 2023 року (14 хвилин 00:21 секунди).

Легка атлетика. Діамантова ліга – 2025. Орегон (США). Жінки, 5000 м:

Беатріс Чебет (Кенія) – 13.58,6 Агнес Джебет Нгетич (Кенія) – 14.01,29 Гудаф Цегай (Ефіопія) – 14.04,41

"Коли я їхала сюди до Юджина, я налаштовувалася на встановлення світового рекорду. Я дуже щаслива", – цитує Чебет BBC.

NEW QUEEN OF THE 5000m 👑



Beatrice Chebet shatters the world record with an incredible sprint finish of 13:58.06 at the @nikepreclassic, becoming the first woman ever under 14 minutes 🔥



She breaks the previous mark of 14:00.21 set by Gudaf Tsegay🤯

#DiamondLeague pic.twitter.com/p8HWGR9b6P — World Athletics (@WorldAthletics) July 5, 2025

WORLD RECORD!!!!

13:58.06 in the 5000m!!!!!😱😱



Beatrice Chebet 🇰🇪 what have you just done????



She destroyed the World Record in the women's 5000m at the Prefontaine Classic, becoming the first woman in history to break 14 minutes on track!



The previous record was 14:00.21 by… pic.twitter.com/dahIkXEc9J — Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 5, 2025

Нагадаємо, Чебет у Парижі виграла золото на дистанції 5 км та 10 км. У травні минулого року Батріс стала світовою рекордсменкою на дистанції 10 000 метрів.