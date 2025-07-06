Дворазова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд на дистанції 5000 м
Беатріс Чебет
Getty images
Дворазова олімпійська чемпіонка Беатріс Чебет стала новою світовою рекордсменкою серед жінок на дистанції 5000 метрів.
Кенійська легкоатлетка подолала дистанцію за 13 хвилин, 58,06 секунди.
Сталося це на етапі Діамантової ліги у місті Юджин, штат Орегон.
Вона покращила рекорд ефіопки Гудаф Тсегай, встановлений у вересні 2023 року (14 хвилин 00:21 секунди).
Легка атлетика. Діамантова ліга – 2025. Орегон (США). Жінки, 5000 м:
- Беатріс Чебет (Кенія) – 13.58,6
- Агнес Джебет Нгетич (Кенія) – 14.01,29
- Гудаф Цегай (Ефіопія) – 14.04,41
"Коли я їхала сюди до Юджина, я налаштовувалася на встановлення світового рекорду. Я дуже щаслива", – цитує Чебет BBC.
Нагадаємо, Чебет у Парижі виграла золото на дистанції 5 км та 10 км. У травні минулого року Батріс стала світовою рекордсменкою на дистанції 10 000 метрів.