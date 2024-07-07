На етапі Діамантової ліги встановили новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів
Дворазова олімпійська чемпіонка з Кенії Фейт Кіп'єгон встановила новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів на етапі Діамантової ліги в Парижі.
Кенійка подолала дистанцію за 3:49.04 хв, що на 0.07 секунди перевершило попереднє досягнення, яке також належало Кіп'єгон.
"Париж — особливе місце. Це просто неймовірно. Це фантастично побити свій власний світовий рекорд. Я рухаюся в правильному напрямку до Олімпіади-2024", — сказала Кіп'єгон.
Нагадаємо, це вже другий світовий рекорд на восьмому етапі Діамантової ліги. Напередодні Ярослава Магучіх встановила нове досягнення у жіночих стрибках у висоту.