На етапі Діамантової ліги встановили новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів

Дворазова олімпійська чемпіонка з Кенії Фейт Кіп'єгон встановила новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Кенійка подолала дистанцію за 3:49.04 хв, що на 0.07 секунди перевершило попереднє досягнення, яке також належало Кіп'єгон.

"Париж — особливе місце. Це просто неймовірно. Це фантастично побити свій власний світовий рекорд. Я рухаюся в правильному напрямку до Олімпіади-2024", — сказала Кіп'єгон.

"I'm surprised too! Paris is a special place. It's just amazing. Breaking my own WR was fantastic. I'm heading in the right direction for @Paris2024 !"



Faith Kipyegon on breaking a world record at #ParisDL🇫🇷 for the second year in a row.#DiamondLeague

📷 @chiaramontesan2 pic.twitter.com/BvTE01PNKj — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 7, 2024

Нагадаємо, це вже другий світовий рекорд на восьмому етапі Діамантової ліги. Напередодні Ярослава Магучіх встановила нове досягнення у жіночих стрибках у висоту.