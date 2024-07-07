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На етапі Діамантової ліги встановили новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів

Олександр Булава — 7 липня, 21:00
На етапі Діамантової ліги встановили новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів

Дворазова олімпійська чемпіонка з Кенії Фейт Кіп'єгон встановила новий світовий рекорд з бігу на 1500 метрів на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Кенійка подолала дистанцію за 3:49.04 хв, що на 0.07 секунди перевершило попереднє досягнення, яке також належало Кіп'єгон.

"Париж — особливе місце. Це просто неймовірно. Це фантастично побити свій власний світовий рекорд. Я рухаюся в правильному напрямку до Олімпіади-2024", — сказала Кіп'єгон.

Нагадаємо, це вже другий світовий рекорд на восьмому етапі Діамантової ліги. Напередодні Ярослава Магучіх встановила нове досягнення у жіночих стрибках у висоту.

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