Кайсен не змогла кваліфікуватися у півфінал чемпіонату Європи-2024

Українська бігунка Тетяна Кайсен не пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики, що триває у Римі.

На дистанції 200 м вона показала останній час 24,31 та посіла 23-те місце в загальному заліку.

До півфіналу проходило 12 найкращих учасниць.

Раніше Мар'яна Шостак з особистим рекордом не змогла відібратися у фінал чемпіонату Європи на дистанції 400 м серед жінок.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)