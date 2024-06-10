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Кайсен не змогла кваліфікуватися у півфінал чемпіонату Європи-2024

Олександр Булава — 10 червня, 12:13
Кайсен не змогла кваліфікуватися у півфінал чемпіонату Європи-2024

Українська бігунка Тетяна Кайсен не пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики, що триває у Римі.

На дистанції 200 м вона показала останній час 24,31 та посіла 23-те місце в загальному заліку.

До півфіналу проходило 12 найкращих учасниць.

Раніше Мар'яна Шостак з особистим рекордом не змогла відібратися у фінал чемпіонату Європи на дистанції 400 м серед жінок.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

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