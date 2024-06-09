Шостак з особистим рекордом не змогла відібратися у фінал чемпіонату Європи
Українка Мар'яна Шостак не змогла відібратись до фіналу чемпіонату Європи-2024 з бігу на 400 метрів.
Шостак у півфінальному забігу зайняла 5-те місце з результатом 51,99 сек.
Українка покращила свій особистий рекорд, який вона встановила у попередньому раунді Євро — 52.07 сек.
До фіналу проходили дві найкращих спортсменки з кожного забігу, а також ще дві найшвидші за добором.
Зазначимо, що для Шостак це була дебютна континентальна першість. Раніше вона діставалася фіналу Євро-2019 серед спортсменів U20 в естафеті 4х400 метрів.