Лавський пообіцяв підкорити нову висоту

Український легкоатлет Владислав Лавський пообіцяв підкорити висоту 2,33 метра.

Його слова наводить "Жорстка Атлетика".

"Просто вибух емоцій, я дуже переповнений емоціями, і ще не усвідомлюю, що буду далі робити, але я дуже задоволений, що показав найкращий результат сезону. Думаю, що міг би взяти і 2,33, але не сьогодні. Залишимо це на потім – стрибну цю висоту обов’язково!" – сказав Лавський.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи в Римі Владислав стрибнув на 2,29, завдяки чому здобув срібну медаль. Для 24-річного спортсмена це був дебютний виступ на турнірі такого рівня.