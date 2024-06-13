Україна завершила чемпіонат Європи-2024 за межами десятки медального заліку

Збірна України з легкої атлетики стала 14-ю в медальному заліку чемпіонату Європи-2024, який відбувся в італійському Римі.

На рахунку українських спортсменів 1 золота медаль, 1 срібна та 4 бронзові.

Напередодні Владислав Лавський та Олег Дорощук здобули срібло та бронзу в стрибках у висоту, а раніше Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу цій же дисципліні серед жінок. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота).

Очолили медальний залік господарі турніру — італійці, які завоювали 11 золотих нагород, 9 срібних та 4 бронзові.

Медальний залік чемпіонату Європи з легкої атлетики-2024