Україна завершила чемпіонат Європи-2024 за межами десятки медального заліку
Збірна України з легкої атлетики стала 14-ю в медальному заліку чемпіонату Європи-2024, який відбувся в італійському Римі.
На рахунку українських спортсменів 1 золота медаль, 1 срібна та 4 бронзові.
Напередодні Владислав Лавський та Олег Дорощук здобули срібло та бронзу в стрибках у висоту, а раніше Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу цій же дисципліні серед жінок. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота).
Очолили медальний залік господарі турніру — італійці, які завоювали 11 золотих нагород, 9 срібних та 4 бронзові.