Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту
Українка Ярослава Магучіх вдруге поспіль виграла золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.
Магучіх розпочала з висоти 1,90 та поступово взяла 1, 95 м, 1, 97 м, 1,99 м та з другої спроби взяла 2,01 м. У боротьбі за перемогу вона випередила сербку Ангеліну Топич (1,97 м).
Для Ярослави це друга перемога на континентальній першості. Вперше вона виграла Євро у 2022 році.
Ще одна українка Ірина Геращенко з результатом 1,95 м здобула бронзу. Висота 1,97 м не підкорилася Ірині з трьох спроб.
Чемпіонат Європи
Стрибки у висоту, жінки
Фінал, 9 червня
- Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
- Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97 м
- Ірина Геращенко (Україна) — 1.95 м