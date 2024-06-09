Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх вдруге поспіль виграла золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

Магучіх розпочала з висоти 1,90 та поступово взяла 1, 95 м, 1, 97 м, 1,99 м та з другої спроби взяла 2,01 м. У боротьбі за перемогу вона випередила сербку Ангеліну Топич (1,97 м).

Для Ярослави це друга перемога на континентальній першості. Вперше вона виграла Євро у 2022 році.

Ще одна українка Ірина Геращенко з результатом 1,95 м здобула бронзу. Висота 1,97 м не підкорилася Ірині з трьох спроб.

Чемпіонат Європи

Стрибки у висоту, жінки

Фінал, 9 червня