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Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту

Олександр Булава — 9 червня, 23:09
Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх вдруге поспіль виграла золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

Магучіх розпочала з висоти 1,90 та поступово взяла 1, 95 м, 1, 97 м, 1,99 м та з другої спроби взяла 2,01 м. У боротьбі за перемогу вона випередила сербку Ангеліну Топич (1,97 м).

Для Ярослави це друга перемога на континентальній першості. Вперше вона виграла Євро у 2022 році.

Ще одна українка Ірина Геращенко з результатом 1,95 м здобула бронзу. Висота 1,97 м не підкорилася Ірині з трьох спроб.

Чемпіонат Європи
Стрибки у висоту, жінки
Фінал, 9 червня

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
  2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97 м
  3. Ірина Геращенко (Україна) — 1.95 м

Ірина Геращенко Ярослава Магучіх

Ірина Геращенко

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