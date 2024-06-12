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Фельфнер став восьмим у фіналі чемпіонату Європи з метання списа

— 12 червня, 22:50
Фельфнер став восьмим у фіналі чемпіонату Європи з метання списа

Український спортсмен Артур Фельфнер на восьмому місці завершив фінал чемпіонату Європи з метання списа.

20-річний українець у своїй єдиній успішній спробі показав результат 81,38 м. П'ять інших спроб не було зараховано. У порівнянні з кваліфікацією він погіршив свій результат на 36 см (81,74 м).

Чемпіоном Європи став срібний призер Олімпіади-2020 в Токіо Якуб Вайдех з Чехії (88,65 м).

Нагадаємо, у травні Фельфнер переміг на міжнародному турнірі з метання списа у Банській Бистриці.

Україна завершила чемпіонат Європи з шістьма медалями в активі. Напередодні Владислав Лавський та Олег Дорощук здобули срібло та бронзу у стрибках у висоту.

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