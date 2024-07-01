Лавський: Хочу поїхати на Олімпійські ігри

Український легкоатлет Владислав Лавський поділився думками щодо бажання виступити на Олімпійських іграх-2024.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Хочу поїхати на Олімпійські ігри, це головна мета на цей сезон. Я високо у рейтингу і думаю, що поїду на Олімпіаду і спробую потрапити у фінал. Це головна ціль на цей сезон.

Я нічого від себе не чекаю, буду старатися та стрибати. Як вийде — так і вийде. Завжди хочеться більшого, але краще так сильно не задавати собі планку. Я не стрибаю високо на тренуваннях, мій особистий рекорд 2.20 метри на них. Я можу два тижні не стрибати, перед Римом не стрибав днів 10. А потім вже пострибав у кваліфікації та фіналі", — сказав спортсмен.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи в Римі Владислав стрибнув на 2,29 метра у висоту, завдяки чому здобув срібну медаль. Для 24-річного спортсмена це був дебютний виступ на турнірі такого рівня.