Фельфнер: Не очікував показати такий слабкий результат

Український спортсмен Артур Фельфнер не зміг показати свій найкращий виступ у фіналі чемпіонату Європи з метання списа.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Не дуже задоволений фіналом, якщо чесно. Побував у фіналі. Взагалі нічого не вийшло. Першу спробу зробив на техніку, вона полетіла досить вдало, за 81 м. Потім хотів додати, але почав відчувати, що в ногах немає сил. Хотів зібратися докупи, в принципі все виходило, але у спис не влучав.

Якщо чесно, то не очікував такий слабкий результат показати. Якби було 83 м, то був би не такий засмучений. 81 м, одна спроба, потім взагалі не влучав — взагалі щось не те.

Нічого не заважало. Лише третю спробу суддя казав зупинитися і не метати, а я не послухав його. Не вийшло, не знаю. Якось не дуже відчував своє тіло.

Як я і казав, за 85 метрів метаєш — є медаль. Не вийшло, не мій день. Будемо намагатися готуватися до наступних змагань таким чином, щоб після кваліфікації мені вистачало підготовки, щоб метати такі ж метри чи навіть більше", — сказав Фельфнер.