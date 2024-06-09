Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи у метанні молота
— 9 червня, 23:33
Українець Михайло Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота.
У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м, що стало найкращим результатом у кар'єрі Кохана. У боротьбі за перемогу він поступився поляку Войцеху Новіцкі та угорцю Бенце Халасу.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики
Рим, Італія
Метання молота
Фінал, 9 червня
- Войцех Новіцкі (Польща) — 80.95 м
- Бенце Халас (Угорщина) — 80.48 м
- Михайло Кохан (Україна) — 80.18 м
Для Кохана — це дебютна нагорода на континентальній першості та четверта для України в Римі. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Ще одну бронзу виборола Людмила Оляновська у спортивній ходьбі на 20 км.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики буде тривати до 12 червня.