Відчув, що сили є: Тарасюк – про здобуття "срібла" на юнацьких ОІ-2026

Український легкоатлет Віталій Тарасюк оцінив свій виступ на юнацьких Олімпійських іграх-2026, де здобув "срібло" у спортивній ходьбі на дистанцію 5000 метрів.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"Ми почали відносно повільно. Побачив, що ніхто не рипається, лідери не дуже почали втікати. Я зрозумів, що можна за ними чіплятися. Відчув, що сили є. А після трьох кілометрів зробили різкий ривок, пришвидшилися. І бачу, що наздоганяю групу лідерів, яка збиралася на медаль. Ну й добре", – сказав Тарасюк.

Також 16-річний спортсмен розповів про вплив спеки в Дакарі. Він заявив, що змагання відбуваються в дуже складних умовах і повідомив про захворювання, через яке був не в оптимальних кондиціях:

"По приїзду одразу помітив, що тіло погане, дуже жарко. Подивився погоду – показувало до цього 35 градусів, а потім дивлюся: 39, під 40 градусів. Посиділи в шумоізоляції. Дуже погано, піднялася температура. Якось прихворів, думаю, через сильний перепад температур. Приходиш у зону атлетів – там прохолодніше, хоча б якось можна себе відчувати людиною. Приходиш у їдальню – теж прохолодніше, а в номері спати неможливо, там просто дуже душно, мені здається, більше, ніж на вулиці. Так що хвороба трохи підбила, і я не розумів, як стартувати: чи рипатися, чи не рипатися, що буде. Але все склалося".

Нагадаємо, що Україна має у своєму активі вже шість медалей на ЮОІ-2026. "Золото" здобули Хазар Гейдаров у дзюдо та Міланія Кохан у метанні молота.

Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні. Микита Кузьменко та Дарина Козка стали бронзовими призерами у пляжній боротьбі та спортивній ходьбі відповідно.