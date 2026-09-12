Представниця США Морріс стала найкращою у стрибках із жердиною на абсолютному ЧС-2026

Сенді Морріс стала переможницею жіночих змагань зі стрибків із жердиною на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики в Будапешті.

Американка подолала планку на висоті 4,90 м, повторивши свій найкращий результат сезону. Водночас стільки ж підкорила й її співвітчизниця Хана Молл, однак Морріс посіла перше місце завдяки кращій серії спроб.

Третє місце посіла представниця Швейцарії Анжеліка Мозер, яка взяла 4,85 м – також із повторенням свого найкращого результату сезону.

Раніше американка двічі ставала віцечемпіонкою світу на відкритому повітрі – у 2017 та 2019 роках, а також здобувала "срібло" Олімпіади-2016.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Стрибки з жердиною, жінки

Сенді Морріс (США) – 4,90 м SB Хана Молл (США) – 4,90 м Анжеліка Мозер (Швейцарія) – 4,85 м SB

Нагадаємо, у чоловічих змаганнях зі стрибків із жердиною перемогу здобув зірковий швед Арман Дюплантіс.

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.