Кітаґуті встановила рекорд Японії та стала абсолютною чемпіонкою світу у метанні списа

Японка Харука Кітаґуті здобула перемогу у фіналі в метанні списа на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

У своїй найкращій спробі вона показала 68,92 метра та встановила національний рекорд Японії.

Другою стала представниця Китаю Янь Цзии – 68,05 м. Третє місце виборола колумбійка Флор Деніс Руїс Уртадо, яка метнула спис на 64,84 м.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Метання списа, жінки

Харука Кітаґуті (Японія) – 68,92 м NR Янь Цзии (Китай) – 68,05 м Флор Деніс Руїс Уртадо (Колумбія) – 64,84 м

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.