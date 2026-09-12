Чемпіон Парижа-2024 Тентоглу вирвав перемогу в стрибках у довжину на абсолютному ЧС-2026

Грецький стрибун Мілтіадіс Тентоглу посів перше місце у секторі для стрибків у довжину на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 показав результат 8,35 м і випередив болгарина Божидара Сарабоюкова лише на один сантиметр – 8,34 м.

Третім став швейцарець Сімон Ехаммер – 8,07 м.

Для Тентоглу це чергова перемога на найвищому рівні. У липні 2026 року 28-річний грек стрибнув 8,66 м, показавши найкращий результат у світі майже за три роки.

Сарабоюков також проводить сильний сезон: у липні болгарин встановив національний рекорд – 8,49 м.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Стрибки у довжину, чоловіки

Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8,35 м Божидар Сарабоюков (Болгарія) – 8,34 м Сімон Ехаммер (Швейцарія) – 8,07 м

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.