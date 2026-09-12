Полька Казімерська посіла перше місце у бігу на 1500 метрів на абсолютному ЧС-2026

Польська легкоатлетка Клаудія Казімерська стала переможницею бігу на 1500 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026.

Вона подолала дистанцію за 3:57,55.

Другою фінішувала представниця Великої Британії Джорджія Гантер Белл – 3:57,72. Американка Ніккі Гілтц стала третьою з результатом 3:58,16.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 1500 метрів, жінки

Клаудія Казімерська (Польща) – 3:57,55 Джорджія Хантер Белл (Велика Британія) – 3:57,72 Ніккі Гілтц (США) – 3:58,16

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.