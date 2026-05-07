Розклад Діамантової ліги-2026
Військові дії на Близькому Сході внесли невеликі корективи у розклад змагань.
Етапом у китайському Шанхаї заплановано старт Діамантової ліги 2026 року – найпрестижнішого комерційного турніру в легкій атлетиці. Через військову загрозу етап у Досі, який власне і мав розпочинати сезон, перенесено на літо.
Загалом у розкладі на 2026 рік 15 етапів, включаючи фінал, який цьогоріч прийме бельгійський Брюссель.
Розклад Діамантової ліги на сезон 2026 року
- Шанхай (Китай) – 16 травня;
- Сямень (Китай) – 23 травня;
- Рабат (Марокко) – 31 травня;
- Рим (Італія) – 4 червня;
- Стокгольм (Швеція) – 7 червня;
- Осло (Норвегія) – 10 червня;
- Доха (Катар) – 19 червня;
- Париж (Франція) – 28 червня;
- Юджин (США) – 4 липня;
- Монако – 10 липня;
- Лондон (Велика Британія) – 18 липня;
- Лозанна (Швейцарія) – 21 серпня;
- Сілезія (Польща) – 23 серпня;
- Цюрих (Швейцарія) – 27 серпня;
- Брюссель (Бельгія) – 4-5 вересня. Фінал.
Призовий фонд
Організатори як і торік виплатять атлетам рекордні призові, загальний фонд становить 9,24 млн доларів США. Сума призових у кожній дисципліні становитиме від 30 000 до 50 000 доларів США на зустрічах серії та від 60 000 до 100 000 доларів США у фіналі.
У 2026 році на кожному етапі також буде представлена обмежена кількість дисциплін категорії "Diamond+", за участь у яких спортсмени зможуть отримати вищі призові. Загалом близько 18 мільйонів доларів США буде виплачено спортсменам, включаючи гонорари за участь провідних спортсменів.
Важливо, що призові повністю відповідають принципам гендерної рівності, а виплати для спортсменів-чоловіків та спортсменок є абсолютно однаковими. Розподіл дисциплін "Діамант+" також рівномірно розподіляється між чоловічими та жіночими змаганнями на кожному етапі.
Формат змагань
Провідні легкоатлети світу з 32 різних дисциплін змагаються за очки на 14 етапах, щоб потрапити у фінал.
На кожному етапі спортсмени отримують 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 1 очко за місце з 1 по 8 відповідно:
- Шість найкращих у бігу на короткі дистанції;
- Вісім найкращих у бігу на 100-800 м;
- Десять найкращих у бігу на 1500 м та довші дистанції;
- Шість найкращих в інших дисциплінах потрапляють до фіналу.
У кожній дисципліні один спортсмен може також кваліфікуватися через національний або глобальний вайлдкард. У разі рівного розподілу місць, спортсмен з кращим офіційним результатом сезону посідає вище місце. У метаннях (спис, молот, ядро) та горизонтальних стрибках (у довжину та потрійний) формат "Фінал 3" використовується на всіх етапах, крім фіналу.
Україна в Діамантовій лізі