Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через весілля

Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс не виступить на етапі Діамантової ліги в Осло.

Про це повідомив директор змагань Стейнар Хоен, його слова передає SVT.

Етап в столиці Норвегії відбудеться в середу, 10 червня, а весілля — 13-14 червня, до того ж Дюплантіс та його наречена Дезвіре Інгландер запланували його у французьких Каннах.

"Він поїде туди одразу після етапу Діамантової ліги у Стокгольмі 7 червня", – розповів Хоен.

Напередодні Дюплантіс оновив власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Йому вдалося підкорити висоту 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.

Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 заявляв про намір виграти золоті нагороди на чотирьох або п'яти Олімпіадах, зосередившись на підготовці до наступних Ігор у Лос-Анджелесі.