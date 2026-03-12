Українська правда
Дюплантіс знову встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною

Микола Літвінов — 12 березня 2026, 22:43
Арман Дюплантіс
Getty Images

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс оновив світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною, підкоривши висоту 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.

26-річний спортсмен покращив своє попереднє досягнення на один сантиметр, яке він встановив на чемпіонаті світу 2025 року в Токіо. Для Дюплантіса цей світовий рекорд став 15-м у кар'єрі, починаючи з лютого 2020 року, коли він подолав планку на висоті 6.17 метра в польському Торуні.

Перемога на домашньому турнірі стала для легкоатлета 38-ю поспіль із серпня 2023 року.

Раніше олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 заявляв про намір виграти золоті нагороди на чотирьох або п'яти Олімпіадах, зосередившись на підготовці до наступних Ігор у Лос-Анджелесі.

Також у січні минулого року Дюплантіс отримав нагороду короля Швеції за свої спортивні досягнення.

