Дорощук номінований на звання найкращого легкоатлета червня

Український стрибун у висоту Олег Дорощук отримав номінацію на звання найкращого легкоатлета червня від асоціації European Athletics.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Спортсмен у червні встановив найкращий результат сезону в світі, стрибнувши в Бердичеві на 2.33 м. Також легкоатлет здобув бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги у Досі, продовживши свою успішну серію на турнірі.

За перемогу у номінації Дорощук змагатиметься з бігуном Карлом Бебендорфом, метальниками Крістьяном Чехом та Ян Шоссінаном, а також Педро Пічардо.

Голосування за найкращого легкоатлета місяця триватиме до 7 липня.

Нагадаємо, що в березні уродженець Кропивницького виграв золото чемпіонату світу 2026 у приміщенні.

Також Дорощук пропустив через травму етап Діамонтової ліги в Римі.