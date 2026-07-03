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Дорощук номінований на звання найкращого легкоатлета червня

Володимир Слюсарь — 3 липня 2026, 20:12
Дорощук номінований на звання найкращого легкоатлета червня
Олег Дорощук
athletix.ch/Ulf Schiller

Український стрибун у висоту Олег Дорощук отримав номінацію на звання найкращого легкоатлета червня від асоціації European Athletics.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Спортсмен у червні встановив найкращий результат сезону в світі, стрибнувши в Бердичеві на 2.33 м. Також легкоатлет здобув бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги у Досі, продовживши свою успішну серію на турнірі.

За перемогу у номінації Дорощук змагатиметься з бігуном Карлом Бебендорфом, метальниками Крістьяном Чехом та Ян Шоссінаном, а також Педро Пічардо.

Голосування за найкращого легкоатлета місяця триватиме до 7 липня.

Нагадаємо, що в березні уродженець Кропивницького виграв золото чемпіонату світу 2026 у приміщенні.

Також Дорощук пропустив через травму етап Діамонтової ліги в Римі.

Легка атлетика Олег Дорощук

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