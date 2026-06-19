Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги в Досі

24-річний український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув бронзову медаль на сьомому етапі Діамантової ліги 2026, що проходить у катарській Досі.

Стартову висоту 2,12 м Дорощук взяв з першої спроби. Натомість єдиним, хто помилився, став Ерік Портільо з Мексики.

Наступна позначка у 2,16 тричі поспіль не підкорилася австралійцеві Юалу Ріту, тож він першим припинив боротьбу.

На 2,20 вибув Матеуш Колодзейськи з Польщі, а чех Ян Штефела лише після третьої спроби зміг залишитись в боротьбі.

Справжні проблеми для багатьох створила висота 2,24: її тричі поспіль так і не змогли взяти мексиканець Ерік Портільо, Реймонд Річардс із Ямайки, Тайус Вілсон зі США та вищезгаданий Штефела.

Таким чином, до висоти 2,27 дійшли лише троє спортсменів: Олег Дорошук та італієць Маттео Сіолі, яким планки 2,16, 2,20 та 2,24 підкорилися без проблем, а також катарець Мутаз Баршим, який у першому стрибку на 2,24 зробив помилку.

На жаль, перший стрибок Дорощука на 2,27, на відміну від суперників, вийшов невдалим. Так само друга та третя спроби також вийшли безуспішними, тож українець задовольнився "бронзою".

Виграв змагання Сіолі, який з третьої спроби стрибнув на 2,29. Баршим став срібним призером.

Діамантова ліга 2026. Доха. Стрибки у висоту, чоловіки

1. Маттео Сіолі (Італія) – 2,29

2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,27

3. Олег Дорощук (Україна) – 2,24

Зазначимо, що Олег Дорощук продовжив серію подіумів на Діамантовій лізі до восьми стартів поспіль.

При цьому для Дорощука це був перший старт у нинішньому сезоні Діамантової ліги. У березні Олег виграв золото чемпіонату світу 2026 у приміщенні, проте з того часу на міжнародних змаганнях не з'являвся.

Попередній етап у Римі українець пропустив через травму.