Дорощук пропустить етап Діамантової ліги у Римі

Український стрибун у висоту Олег Дорощук не виступить на четвертому етапі Діамантової ліги в Римі, який відбудеться 4 червня.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

24-річний атлет вибув із заявки через пошкодження, деталі якого невідомі.

Наступним стартом для Дорощука має стати етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед чоловіків, який відбудеться 19 червня в Досі. Водночас його участь у командному чемпіонаті України, що пройде 6–7 червня у Львові, наразі залишається невизначеною.

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Нагадаємо, у березні Дорощук завоював золото чемпіонату світу-2026 у приміщенні, проте з того часу на міжнародних змаганнях не з'являвся.