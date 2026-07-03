Зірковий спринтер показав третій результат в історії у бігу на 100 м

Знаменитий італійський спринтер Ламонт Марсель Джакобс показав третій результат у історії в бігу на 100 метрів. Це трапилося на турнірі Континентального туру в австрійському Айзенштадті.

Джакобс переміг, пробігши 100 метрів за 9,67 секунди при попутному вітрі в 4,1 м/сек. Швидше стометрівку бігала лише одна людина в історії – легендарний Усейн Болт. В 2009 році він встановив рекорд на чемпіонаті світу в Берліні – 9,58 секунди. На Олімпіаді-2012 він пробіг 100 метрів за 9,63 секунди.

Джакобс є 2-разовим олімпійським чемпіоном, 3-разовим чемпіоном Європи та чемпіоном світу в приміщенні.

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