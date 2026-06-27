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Дорощук встановив рекорд сезону в світі на турнірі в Бердичеві

Олег Дідух — 27 червня 2026, 19:59
Дорощук встановив рекорд сезону в світі на турнірі в Бердичеві
Олег Дорощук
athletix.ch/Ulf Schiller

Зірковий український легкоатлет Олег Дорощук встановив новий рекорд сезону-2026 в світі у стрибках у висоту. Це трапилося під час престижного турніру меморіал Лонського у Бердичеві.

Дорощук взяв висоту 2,33 м, тим самим покращивши результат чеха Яна Штефели (2,32 м), який тримався з лютого. Олег також перевершив результат, який приніс йому золото чемпіонату світу-2026 у приміщенні – 2,30 м.

Після цього Дорощук здійснив три невдалі спроби на висоті 2,35 м, не зумівши оновити рекорд кар'єри. Олег здобув перемогу на турнірі, а компанію на подіумі йому склали Дмитро Нікітін і Вадим Кравчук, які оновили особисті рекорди сезону – 2,24 і 2,21 м відповідно.

Раніше жіночі змагання зі стрибків у висоту на меморіалі Лонського у Бердичеві виграла Ірина Геращенко.

Сам Дорощук минулого тижня здобув бронзу на етапі Діамантової ліги в Досі (Катар).

Легка атлетика Стрибки у висоту Олег Дорощук

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