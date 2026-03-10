Я ще хочу пострибати: Магучіх чесно сказала, коли планує стати мамою

Чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заявила, що поки не планує ставати мамою, оскільки хоче продовжувати спортивну кар'єру.

24-річна українка зізналася, що її головною метою наразі залишаються виступи на найближчих Олімпійських іграх.

Про це Ярослава розповіла в інтерв'ю порталу "Жорстка атлетика".

"Коли хочу стати мамою? Ні, у найближчому майбутньому – точно ні, до Лос-Анджелеса не планую. У мене є племінниця, є діти у кумів – поки що цього достатньо. Я більше схиляюся до європейського підходу: спочатку пожити, облаштуватися, а потім народжувати дітей. Іра – молодець, вони з чоловіком цього хотіли, це їхнє спільне рішення. А я ще хочу пострибати", – сказала спортсменка.

Нагадаємо, напередодні Магучіх різко відповіла на питання щодо весілля зі своїм з бігуном-бар'єристом Назаром Степановим, сином її тренерки.

Що стосується спортивної складової, Ярослава на чемпіонаті України у приміщенні у Києві виборола золото, випередивши Юлію Левченко завдяки меншій кількості витрачених спроб. Обидві спортсменки зупинилися на позначці 1,96 метра, тоді як бронзу з результатом 1,93 метра здобула Ірина Геращенко.

Додамо, що раніше Магучіх також виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.