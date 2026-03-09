І тут ти відчуваєш цю несправедливість: Магучіх – про Бубку та Гераскевича

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх висловила свою думку щодо колишнього очільника НОК України Сергія Бубки, який замовчує воєнні злочини РФ проти України та скелетоніста Владислава Гераскевича, який був дискваліфікований на Олімпійських іграх-2026 через виступи у "шоломі пам'яті", на якому були зображені світлини вбитих росіянами українських спортсменів.

Про це вона сказала у інтерв'ю порталу Жорстка атлетика.

"У мене давня і стійка позиція (щодо Бубки – прим.) А щодо Гераскевича – він, напевно, знову об'єднав усіх українців. Ми знову відчули єдність і підтримку одне одного. Дуже несправедливо, коли не дозволяють нести пам'ять про атлетів, які загинули, і називають це політичним жестом.

Це наша пам'ять про людей, які віддали життя. Там були люди, яких я знала особисто – Володимир Андрощук, наш легкоатлет, і боксер Максим Галінічев, який був зі мною на Юнацьких Олімпійських іграх – я пам'ятаю як дивилася його виступ", – зазначила Ярослава.

За її словами, дуже прикро, коли спортсменам інших країн дозволяють виходити з фотографіями чи з прапором Росії на шоломі, а українцям — ні

"І тут ти відчуваєш цю несправедливість. Тому я насправді дуже вдячна Владиславу Гераскевичу за позицію. Це справжня позиція українця", – сказала Магучіх.

Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на дописи українських боксерів на підтримку Сергія Бубки після вимоги позбавити його звання Героя України.