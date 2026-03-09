Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

І тут ти відчуваєш цю несправедливість: Магучіх – про Бубку та Гераскевича

Олексій Мурзак — 9 березня 2026, 21:32
І тут ти відчуваєш цю несправедливість: Магучіх – про Бубку та Гераскевича
Ярослава Магучіх
Getty Images

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх висловила свою думку щодо колишнього очільника НОК України Сергія Бубки, який замовчує воєнні злочини РФ проти України та скелетоніста Владислава Гераскевича, який був дискваліфікований на Олімпійських іграх-2026 через виступи у "шоломі пам'яті", на якому були зображені світлини вбитих росіянами українських спортсменів.

Про це вона сказала у інтерв'ю порталу Жорстка атлетика.

"У мене давня і стійка позиція (щодо Бубки – прим.) А щодо Гераскевича – він, напевно, знову об'єднав усіх українців. Ми знову відчули єдність і підтримку одне одного. Дуже несправедливо, коли не дозволяють нести пам'ять про атлетів, які загинули, і називають це політичним жестом.

Це наша пам'ять про людей, які віддали життя. Там були люди, яких я знала особисто – Володимир Андрощук, наш легкоатлет, і боксер Максим Галінічев, який був зі мною на Юнацьких Олімпійських іграх – я пам'ятаю як дивилася його виступ", – зазначила Ярослава.

За її словами, дуже прикро, коли спортсменам інших країн дозволяють виходити з фотографіями чи з прапором Росії на шоломі, а українцям — ні

"І тут ти відчуваєш цю несправедливість. Тому я насправді дуже вдячна Владиславу Гераскевичу за позицію. Це справжня позиція українця", – сказала Магучіх.

Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на дописи українських боксерів на підтримку Сергія Бубки після вимоги позбавити його звання Героя України.

Владислав Гераскевич Ярослава Магучіх

Владислав Гераскевич

Гераскевич відреагував на вбивство росіянами юного хокеїста, нагадавши світу про війну в Україні
Змушують мовчати Гераскевича, хочуть повернути росіян: хто ухвалює рішення в МОК
Ганебне рішення МПК: Гераскевич різко відреагував на заборону форми з мапою України
Гераскевич зустрівся зі Світоліною: українська тенісистка поділилася спільним фото зі скелетоністом
Дружина Бущана розкритикувала Гераскевича через заклик позбавити Бубку звання Героя України

Останні новини