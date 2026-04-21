Monday flow: Магучіх запалила під хіт зіркового виконавця, чим підірвала мережу

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знову привернула увагу фанатів не лише спортивними досягненнями, а й активністю у соцмережах, опублікувавши запальне відео з танцем під трек Макса Барських.

Ролик спортсменка підписала коротко та стильно — "Monday flow", задавши настрій початку тижня.

На відео Ярослава Магучіх виконує енергійні рухи, демонструючи легкість і харизму поза сектором для стрибків, що вже стало своєрідною фішкою спортсменки.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Згодом Магучіх поділилася своїми емоціями після перемоги на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

