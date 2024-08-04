Останній король у стрибках у висоту. Світовий рекордсмен із Запоріжжя, якого зламала медицина СРСР

Сьогодні, 4 серпня відбудеться фінал Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту, де головною фавориткою є українка Ярослава Магучіх, яка напередодні побила 37-річний світовий рекорд.

З огляду на це, наш сайт вирішив пригадати іншого легендарного легкоатлета з України, якого іноземні ЗМІ називали "Останнім королем" — Володимира Ященка.

Потрійний рекорд за 10 хвилин

Володимир народився 12 січня 1959-го. У 12 років почав займатися стрибками, і вже через 5 років він став світовим рекордсменом серед юніорів, стрибнувши на висоту 222 см на спартакіаді СРСР серед школярів. Тоді він перевершив результат олімпійського чемпіона Валерія Брумеля.

Вже за рік про високого українця (193 см) із золотавим волоссям говорили по всьому світу. 2 липня 1977 року він взяв участь у матчі юніорських команд СРСР та США з легкої атлетики, який проходив у Річмонді (штат Вірджинія), де за 10 хвилин зумів побити одразу три рекорди.

Спершу Ященко встановив новий світовий рекорд для юніорів, подолавши висоту 227 см, потім — рекорд Європи (231 см), а наостанок і світовий рекорд — 233 см. До цього він належав американцю Дуайту Стоунзу, який в 1976 році перестрибнув 232 см.

Ще за рік, 12 березня 1978 року, Володимир двічі покращив світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні. Це сталося на чемпіонаті Європи в Мілані. Спершу він подолав 232 см, а потім — 235.





Як кар'єру Ященка завершила медицина СРСР

У 1979 році Володимир готувався до Кубку світу в Токіо, і під час підготовки порвав зв'язки коліна. Першу операцію провели у Москві, і вона виявилася невдалою. Потім були ще декілька, теж невдалі. Зрештою, він зі скандалом зміг поїхати в Європу, в Австрію, там його травму вилікували, проте на свій рівень він так і не зміг повернутися.

У 1983 році Володимир зміг стрибнути лише на 210 метрів та вирішив завершити зі спортом. Після цього Ященко проходив службу в армії в Одеському військовому окрузі, тоді й узяв участь в останніх офіційних змаганнях — чемпіонаті армійських команд, що проходили в Москві.

У 90-х Ященко не мав постійного місця роботи. Трохи пізніше другий президент України Леонід Кучма призначив йому стипендію як видатному спортсмену.

Володимир Ященко помер у 40 років. В останні роки життя він сильно зловживав алкоголем, і в листопаді 1999 року його доставили в реанімаційне відділення із діагнозом "посталкогольна кома". Врятувати видатного спортсмена не вдалося.

Чому "Останній король"?

У минулому сторіччі стрибки у висоту виглядали зовсім інакше. Це зараз спортсмени перестрибують планку спиною вперед, а раніше це робили стилем "перекидного стрибка" (straddle). І Ященко є останнім чемпіоном, що стрибав у такому стилі.

Стрибок "перекидним стилем"

За свою короткострокову кар'єру Володимир здобув 4 золоті медалі. У 1977 році провідні спортивні оглядачі визнали його найкращим спортсменом року, а за встановлені рекорди у 1978 році українець отримав італійську нагороду найкращому спортсмену світу — "Каравелу Колумба".

Після смерті на його честь в Запоріжжі проводився щорічний меморіал, а у 2010 році його друг Ігор Тимохін видав книгу про Ященка під назвою "Сектор висоти". 27 червня 2018 року, на честь 40-річчя зі встановлення світового рекорду, на базі палацу спорту "ZTR" було відкрито меморіальну дошку пам'яті Володимира.