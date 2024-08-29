Магучіх — як акторка. Кайфує, коли до її театру приходить багато глядачів

Цьогорічний сезон став найуспішнішим у кар'єрі Ярослави Магучіх. У липні на етапі Діамантової ліги в Парижі українка встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту (210 см). Попереднє досягнення (209 см) болгарки Стефки Костадінової протрималося 37 років (!). На Олімпіаді в Парижі-2024 уродженка Дніпра виграла золоту медаль, а минулого тижня впевнено перемогла ще на одному етапі Діамантової ліги в Лозанні. Кореспондент Чемпіона поспілкувався з тренером Ярослави Сергієм Степановим, який розповів, як вони разом йшли до таких результатів, чому свідомо не форсували підготовку до рекорду та ким він бачить Магучіх через 5 років.

Як гра з ручкою стала передвісником легендарного стрибка

Вже багато років з Ярославою Магучіх працює тренерський дует у складі Тетяни та Сергія Степанових, які також є подружньою парою. Сергій свого часу закінчив у Дніпрі технічний ВНЗ, що дає йому певні переваги у тренерській роботі.

"Вища технічна освіта дала мені можливість дивитися на стрибок з технічного погляду та застосовувати ці знання у спорті, — зізнається Сергій. — У голові можу уявити напрямок всіх сил, що діють на спортсмена. І як їх перетворити на рух, який нам потрібний. Візьмемо легендарний стрибок Фосбері-флоп — його винахідник Дік Флосбері був не лише олімпійським чемпіоном, а й інженером. Знаєте, яка одна з версій, як він придумав свій стрибок?

Одного разу, готуючись до іспиту, він грав з ручкою. Кидав її у стіл. І помітив закономірність: якщо ручка під певним кутом потрапляє до столу, вона відскакує та перелітає з різною силою. Своїм технічним складом розуму він зрозумів: якщо розбігтися, нахилитися вбік, відцентрова сила допомагає вистрибнути вище, якщо ти перебуваєш спиною до планки. І теоретично за тих самих розкладів це дає можливість стрибнути на 10 сантиметрів вище, ніж раніше традиційним перекидним способом".

Знання законів фізики допомагає тренерському дуету Степанових знаходити правильні рішення для покращення результатів Ярослави.

"Для того, щоб стрибати вище, нам потрібно збільшити швидкість розбігу, — пояснює Сергій. — Тобто збільшити кількість бігових кроків та радіус дуги. Тим більше, що фізично Ярослава вже була готова до цих нововведень. На більшій швидкості вона технічно ідеально "входить у дугу". Для реалізації цього завдання повинні бути готові м'язи ніг та пресу. Тому ми стали більше займатися фізично з вагами. Зізнатись чесно, у нас часто перевантажують атлетів роботою зі штангою.

Є усталена думка, мовляв, чим більше атлет присяде, тим швидше пробіжить. Насправді тенденція кардинально зворотна: чим швидше ти біжиш, тим з більшою вагою зможеш присісти. Якщо ми подивимося на спринтерів минулого, вони багато штангою не займалися. І при цьому мали сильні м'язи. Потрібно чітко розуміти, що штанга — це один з інструментів, але не єдиний. За допомогою штанги можна добре форсувати свою форму. Але і травму з нею дуже легко заробити. Враховуючи всі наші напрацювання та знання, ми плануємо роботу Ярослави".

Ярослава Магучіх із тренерами

Що Магучіх повинна зробити зранку

Останні два роки дует Степанових поступово збільшував навантаження для Магучіх.

"Спочатку ми розучували техніку, — розповідає тренер. — Рух має бути технічним, виконаним у правильних кутах. Спочатку працюємо з малими вагами. Коли техніка добре засвоюється, додаємо вагу. При цьому штанга завжди на другому плані. На першому рух, який робить Ярослава під час розбігу й стрибку. І, безумовно, найкласніше тренування — це змагання".

У результаті роботи Магучіх додали швидкість та навантаження. Вона збільшила розбіг та радіус. І паралельно почала більше приділяти увагу своєму здоров'ю як у фізичному, так і в моральному аспекті.

"Практично всі речовини, які допомагають у спорті, заборонені", — зізнається Степанов. — Наше завдання — зробити так, щоб Ярослава була здоровою, отримувала адекватні навантаження і добре відновлювалася фізично та ментально. Це вимагає постійної скрупульозної роботи. Ми регулярно здаємо її кров на аналізи. Якщо є якісь дефіцити, намагаємось їх заповнити. Здорова людина може звернути гори. Головне, щоб не було перекосів. Спортивне харчування — це добре, але вітаміни та мінерали теж дуже важливі. Потрібна збалансована дієта. Слідкуємо за цим".

Вранці, коли Ярослава прокидається, вона обов'язково має виміряти пульс.

"Якщо протягом тижня-двох пульс підвищений, ми розуміємо, що десь його перенавантажили і трохи знижуємо навантаження. — продовжує розмову тренер. — Також відбувається ментальна підготовка. На Олімпіаді в Парижі було видно, що на початку не все у Ярослави виходило. Але вона реагувала нормально. Не губилася. І ще один важливий чинник. Магучіх — як актока. Їй подобається виступати, коли на стадіоні багато людей. Коли вони приходять подивитися на неї. Як у театрі на улюбленого актора. Вона кайфує від цього".

Ярослава Магучіх Getty Images

Степанов разом із дружиною аналізували статистику стрибків Ярослави.

"Свій найкращий результат вона зазвичай демонструє на четвертому чи п'ятому стрибку, — констатує Сергій. — Розуміємо, що нам потрібно прийти до 2 метрів за дві-три спроби — щоби четверта та п'ята стали рекордними. І ми не практикуємо багато стрибків — адже вона й так часто-густо стрибає. А треба берегти сили, адже кожна людина має свій певний ресурс. І його не потрібно виплескувати повністю. Ми не стрибаємо високо на тренуваннях. Хоча це не догма — залежить від того, як вона готова. Не кожний день людина може демонструвати високі результати".

Зараз же Сергій та Тетяна Степанови роблять все, щоб активна спортивна кар'єра Магучіх тривала якнайдовше.

"Через 5 років бачу Ярославу успішною спортсменкою, — прогнозує тренер. — Багаторазовою рекордсменкою світу. Вже зараз ми робимо все для того, щоб вона якнайдовше залишалася у спорті. Ми ніколи не форсували події. Коли у неї тільки перші стрибки стали класно виходити, нам говорили, мовляв, піднімайте планку, оформіть рекорд. Ми до цього йшли поступово. Ми до цього йшли поступово. Вважали, що для рекорду має скластися там (показує пальцем нагору. — прим. М.Р. ). Ти можеш бути максимально готовим до нього, але не можна запрограмувати рекорд. Для цього мають скластися всі пазли. І тоді рекорд сам прийде. На етапі Діамантової ліги у Парижі ми не думали про рекорд. Тетяна навіть трохи пригальмовувала Ярославу. Мовляв, може не варто, адже попереду Олімпійські ігри — дуже важливий старт. Але Ярослава відчула драйв і все вийшло".

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор — Денис Шаховець