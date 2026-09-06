Магучіх: Я не можу постійно стрибати дуже високо і показувати ідеальні результати

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пояснила свій результат у фіналі Діамантової ліги у Брюсселі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Ярослава здобула "срібло", посівши друге місце другий рік поспіль. Вона не змогла подолати планку на висоті 2,01 метра з трьох спроб. Перемогу та головний трофей здобула австралійка Елеанор Паттерсон, якій ця висота підкорилася з третьої спроби.

"Я не скажу, що була нервова, але відчула трішечки. Не все вийшло, як я хотіла, і технічно не так. Але нічого, друге місце фіналу Діамантової ліги. Треба до кінця стрибати, до кінця виконувати свій розбіг насправді, і тоді все буде круто", – сказала спортсменка.

Втрата швидкості на останніх кроках розбігу завадила Ярославі Магучіх підкорити висоту 2,01 метра.

"Більше з кінцівкою розбігу [була проблема], бо не відштовхувалася. Тобто розбіглася дуже добре, але не до кінця, скажімо так. Останні кроки повинні бути найшвидшими, але в мене була проблема з останнім кроком. Він був не такий, як треба. Тому треба буде активніше трішки. Фінал Діамантової ліги, останні змагання серії. Чому емоційно не реагувати, коли при 1.99 м ти продовжила змагання. Нормально могла показати такий самий розбіг і результат на спробах 2.01 м. Дуже близько було в першій спробі, але третя була взагалі не туди. Але нічого. Живемо далі. Я не можу постійно стрибати дуже високо і показувати ідеальні результати", – підсумувала Магучіх.

Зауважимо, що Магучіх тричі за свою кар'єру тріумфувала у фіналах Діамантової ліги (2022, 2023, 2024 роки). Окрім цього, вона здобула два "срібла" в цій серії змагань у 2021, 2025 роках.

Нагадаємо, що цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників. Переможець фіналу заробив 30 тисяч доларів, Ярослава Магучіх своєю чергою здобула 12 тисяч, а в активі Ірини Геращенко 2,500 доларів.