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Відчула себе королевою стрибків: Магучіх розкрила секрет успіху в минулому сезоні

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 21:34
Ярослава Магучіх прокоментувала свій успіх під час минулого сезону
Ярослава Магучіх
Getty Images

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх вважає, що ключем до успіху під час минулого сезону була зміна техніки.

Цитує українку World Athletics.

"Перспективи піднятися до 2,11 м або 2,12 м? Звичайно, я хочу вдосконалюватися. Я хочу встановити новий рекорд та працюю над цим. Зі зміною моєї техніки в літньому сезоні я отримала хороші результати. Я відчула себе королевою стрибків.

Я хочу вдосконалюватися і приносити задоволення людям, які приходять подивитися на мене. Я не думаю про якийсь тиск", – розповіла Магучіх.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.

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