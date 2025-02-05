Відчула себе королевою стрибків: Магучіх розкрила секрет успіху в минулому сезоні

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх вважає, що ключем до успіху під час минулого сезону була зміна техніки.

Цитує українку World Athletics.

"Перспективи піднятися до 2,11 м або 2,12 м? Звичайно, я хочу вдосконалюватися. Я хочу встановити новий рекорд та працюю над цим. Зі зміною моєї техніки в літньому сезоні я отримала хороші результати. Я відчула себе королевою стрибків. Я хочу вдосконалюватися і приносити задоволення людям, які приходять подивитися на мене. Я не думаю про якийсь тиск", – розповіла Магучіх.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.