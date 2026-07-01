Кохан виступить на етапі Діамантової ліги в Юджині

Український метальник молота Михайло Кохан заявився на етапі Діамантової ліги в Юджині, США.

Про це стало відомо з офіційного сайту змагань.

Для бронзового призера Олімпіади-2024 цей старт стане дебютним у поточному сезоні в межах цієї престижної серії. Варто зазначити, що дисципліна українця традиційно не входить до базової програми американського етапу.

Турнір в Юджині стартує 4 липня, а сектор метання молота відкриватиме змагальну програму. Початок виступу — о 04:00 за київським часом.

Напередодні спортсмен здобув "золото" на турнірі Світового легкоатлетичного туру в Польщі

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Напередодні Кохан прокоментував особистий рекорд на турнірі в Лос-Анджелесі та розповів про подальші плани на сезон.