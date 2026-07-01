Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Кохан виступить на етапі Діамантової ліги в Юджині

Олександр Булава — 1 липня 2026, 20:17
Кохан виступить на етапі Діамантової ліги в Юджині
Михайло Кохан
ФЛАУ

Український метальник молота Михайло Кохан заявився на етапі Діамантової ліги в Юджині, США.

Про це стало відомо з офіційного сайту змагань.

Для бронзового призера Олімпіади-2024 цей старт стане дебютним у поточному сезоні в межах цієї престижної серії. Варто зазначити, що дисципліна українця традиційно не входить до базової програми американського етапу.

Турнір в Юджині стартує 4 липня, а сектор метання молота відкриватиме змагальну програму. Початок виступу — о 04:00 за київським часом.

Напередодні спортсмен здобув "золото" на турнірі Світового легкоатлетичного туру в Польщі

Читайте також :
Фото Інфографіка Розклад Діамантової ліги-2026

Напередодні Кохан прокоментував особистий рекорд на турнірі в Лос-Анджелесі та розповів про подальші плани на сезон.

Діамантова ліга Михайло Кохан

Діамантова ліга

Фельфнер п'ятий на етапі Діамантової ліги в Досі
Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги в Досі
Діамантова ліга. Доха. Дорощук змагається за медалі. Онлайн-трансляція
Фельфнер вперше з 2024 року виступить на етапі Діамантової ліги
18-річний американець побив рекорд сезону та переміг олімпійського чемпіона на етапі Діамантової ліги

Останні новини