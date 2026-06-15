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Фельфнер вперше з 2024 року виступить на етапі Діамантової ліги

Олег Дідух — 15 червня 2026, 15:48
Фельфнер вперше з 2024 року виступить на етапі Діамантової ліги
Артур Фельфнер
Getty Images

Український метальник списа Артур Фельфнер увійшов до складу учасників наступного етапу Діамантової ліги в Досі (Катар), який пройде 19 червня.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Окрім Фельфнера, у метанні списа в Досі змагатимуться Андерсон Пітерс (Гренада), Румеш Баранга Патіраге (Шрі Ланка), Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго), Нірадж Чопра (Індія), Кертіс Томпсон (США), Юліус Єго (Кенія), Якуб Вадлейх (Чехія), Ахмед Самех Мохамед Хусейн (Єгипет).

Для Фельфнера це буде перший виступ на етапі Діамантової ліги з вересня 2026 року, коли він посів шосте місце в Брюсселі (Бельгія).

Зазначимо, що у чоловічих стрибках у висоту в Досі також виступить представник України, Олег Дорощук.

Нагадаємо, минулого тижня Фельфнер переміг на етапі Континентального туру у Фінляндії та гарантував собі участь у чемпіонаті Європи-2026 (10 – 16 серпня).

Діамантова ліга Артур Фельфнер

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