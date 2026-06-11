18-річний американець побив рекорд сезону та переміг олімпійського чемпіона на етапі Діамантової ліги
18-річний американський легкоатлет Купер Люткенгаус побив рекорд сезону та наздогнав переможця Олімпійських ігор-2024 Еммануеля Ваньйоньї на дистанції 800 метрів на етапі Діамантової ліги в Осло.
Юний спортсмен закінчив змагання із результатом 1:42.08, тим самим ставши найшвидшим бігуном у 2026-му році на цій дистанції. Вирішальний момент забігу Люткенгаус відбувся за 200 метрів до фінішу.
Люткенгаус та Ваньйоньї бігли пліч-о-пліч майже весь забіг, проте на останніх 200 метрах американський атлет додав у швидкості та випередив чинного олімпійського чемпіона на одну соту секунди. Трійку лідерів закрив представник Канади Марко Ароп.
Діамантова ліга, Осло. Біг 800 м (чоловіки)
- Купер Люткенгаус (США) – 1:42.08 хвилини
- Еммануель Ваньйоньї (Кенія) – 1::42.09
- Марко Ароп (Канада) – 1:43.33
Нагадаємо, що минулого року Купер Люткенгаус встановив новий світовий рекорд серед спортсменів до 18 років.