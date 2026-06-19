Фельфнер п'ятий на етапі Діамантової ліги в Досі

Український метальник списа Артур Фельфнер посів п'яте місце на сьомому етапі літнього сезону Діамантової ліги-2026 – найпрестижнішої серії турнірів у легкій атлетиці, яка цьогоріч проходить в Досі, Катар.

Артур метнув снаряд на 83,62 м, що стало для нього найкращим результатом в сезоні.

Перше місце здобув шрі-ланкійський атлет Румеш Таранга. Разом із ним на п'єдесталі гренадець Андресон Пітерс та американець Кертіс Томпсон.

Діамантова ліга-2026. Сьомий етап

Результати з метання спису, чоловіки

Румеш Таранга (Шрі-Ланка) – 88,68 м Андерсон Пітерс (Гренада) – 86,38 м Кертіс Томпсон (США) – 85,99 м

Зазначимо, що для українця фініш у першій п'ятірці - це другий найкращий результат у межах Діамантової ліги. Найкращим досягненням для нього є 4-те місце на етапі в Лозанні у серпні 2024 року.

Також цей виступ став першим для Артура з 2024 року в межах Діамантової ліги.

Нагадаємо, що Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи-2026 року.