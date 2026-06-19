Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Фельфнер п'ятий на етапі Діамантової ліги в Досі

Володимир Слюсарь — 19 червня 2026, 21:41
Фельфнер п'ятий на етапі Діамантової ліги в Досі
Артур Фельфнер
Getty Images

Український метальник списа Артур Фельфнер посів п'яте місце на сьомому етапі літнього сезону Діамантової ліги-2026 – найпрестижнішої серії турнірів у легкій атлетиці, яка цьогоріч проходить в Досі, Катар.

Артур метнув снаряд на 83,62 м, що стало для нього найкращим результатом в сезоні.

Перше місце здобув шрі-ланкійський атлет Румеш Таранга. Разом із ним на п'єдесталі гренадець Андресон Пітерс та американець Кертіс Томпсон.

Діамантова ліга-2026. Сьомий етап

Результати з метання спису, чоловіки

  1. Румеш Таранга (Шрі-Ланка) – 88,68 м
  2. Андерсон Пітерс (Гренада) – 86,38 м
  3. Кертіс Томпсон (США) – 85,99 м

Зазначимо, що для українця фініш у першій п'ятірці - це другий найкращий результат у межах Діамантової ліги. Найкращим досягненням для нього є 4-те місце на етапі в Лозанні у серпні 2024 року.

Також цей виступ став першим для Артура з 2024 року в межах Діамантової ліги.

Нагадаємо, що Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи-2026 року.

Діамантова ліга Артур Фельфнер

Артур Фельфнер

Фельфнер вперше з 2024 року виступить на етапі Діамантової ліги
Фельфнер здобув "золото" в метанні спису на Континентальному турі в Фінляндії та кваліфікувався на ЧЄ-2026
Фельфнер пояснив провал у кваліфікації ЧС-2025
Фельфнер вилетів у кваліфікації ЧС-2025 у метанні списа
Фельфнер розпочинає свій шлях: розклад змагань українців у п'ятий день ЧС-2025

Останні новини