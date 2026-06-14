Рухаюсь у правильному напрямку: Кохан – про "срібло" та особистий рекорд на турнірі в США

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов медаль в метанні молота на USATF LA Grand Prix – турнірі золотої серії світового легкоатлетичного туру, який проходить у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Українець оновив свій особистий рекорд, метнувши молот на 82,38 м. Втім, навіть такого результату виявилося замало для перемоги – українець програв 6 см французу Янну Шоссенану.

Після здобуття "срібла" Кохан поділився емоціями та подальшими планами з Чемпіоном.

– "Срібло" та новий особистий рекорд, який ви оновили на 36 сантиметрів. Що це означає до Вас?

– Це, означає що я рухаюсь у правильному напрямку. Сьогодні "срібло", але ви ж знаєте, що завжди хочеться чогось більшого.

– З кожною спробою на цих змаганнях ви додавали та покращували результат. Чи задоволені цією стабільністю?

– Так, на відміну від того, хто посів перше місце.

– Коли ми побачимо новий рекорд від Михайла Кохана? Чи ставите собі якісь рубежі, до якого періоду хочете метнути ще далі?

– Рекорд – це свято, а свята, як ми знаємо, не кожен день. Буду намагатись бути кращим на кожному наступному змаганні. Вже післязавтра буде турнір в Естонії, де я знову буду метати.

Нагадаємо, для Кохана це друге "срібло" у поточному літньому сезоні на міжнародному рівні. У квітні він посів друге місце в Найробі. Наприкінці травня Михайло став третім в Осло, де перемогу також здобув Шоссенан.