Кохан здобув "золото" на турнірі Світового легкоатлетичного туру в Польщі

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золоту медаль срібної серії світового легкоатлетичного туру в Польщі.

Вже з другої спроби уродженець Запоріжжя перевершив усіх своїх опонентів, метнувши молот на 77,85 метрів. У четвертій спробі він покращив свій результат до 77,97 метрів, а останній кидок 26-річного українця досяг 77,99 метрів.

Друге місце на подіумі посів польський метальник Павел Файдек, його найкращий кидок склав 77,47 метра. Трійку лідерів закрив Томас Мардал із результатом 76,95 метрів.

Результати турніру (метання молота, чоловіки).

Михайло Кохан (Україна) – 77,99 м Павел Файдек (Польща) – 77,47 м Томас Мардал (Норвегія) – 76,95 м

Зауважимо, що для Михайла це вже дев'ята здобута медаль та четверте "золото" у сезоні на міжнародних турнірів.

Нагадаємо, що напередодні Кохан став срібним призером турніру золотої серії Світового легкоатлетичного туру в Хорватії.