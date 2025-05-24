Вмію здивувати: Кохан прокоментував срібло на Континентальному турі

Український спортсмен Михайло Кохан став срібним призером в метанні молота на Континентальному турі в Загребі, Хорватія. Після свого успіху він заявив, що це лише початкові виступи, тому він ще набирає форму.

Слова Михайла передає Федерація легкої атлетики України.

"Все одно це ще тільки початкові виступи, ще не в тій формі, щоб далеко метати. Зараз проходимо всі старти "в робочому режимі". Щодо перепаду з 72 метрів на 80 – це нормально, попередній старт я був не в тій формі, тож… вмію здивувати.

Підготовка до сезону триває і в сам сезон входжу десь так само, як того року за результатами. Дай Боже, буде краще. Поки ще тільки початок. Тож дивимось, що буде", – сказав Кохан.

Нещодавно Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота. Змагання відбулися 18 травня у Франконвіллі. 24-річний українець є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх виграла золотий етап Континентального туру в Японії. Ще один українець Артур Фельфнер став восьмим у метанні списа.