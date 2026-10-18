Я зі своєю колишньою дівчиною: український легкоатлет одружився та розсмішив мережу підписом до посту

Український метальник молота Михайло Кохан поділився радісною новиною з особистого життя. 25-річний олімпієць із Дніпра одружився зі своєю коханою Анною та показав шанувальникам яскраві спільні світлини з нагоди особливої події.

Про весілля спортсмен повідомив у соціальних мережах, опублікувавши фотографії з новоспеченою дружиною. Закохані позували разом, а публікація швидко привернула увагу підписників не лише через важливу подію в житті атлета, а й завдяки його фірмовому почуттю гумору.

Кохан особливо відзначився підписом до святкових кадрів, пожартувавши про зміну статусу своєї обраниці:

"Я зі своєю колишньою дівчиною. P.S. Зараз жінка".

Нагадаємо, напередодні український легкоатлет посів друге місце на міжнародному турнірі 72-й Меморіал Януша Кусоцінського.

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Раніше повідомлялося, що Кохан завоював "бронзу" у фіналі метання молота на абсолютному чемпіонаті світу-2026 у Будапешті.