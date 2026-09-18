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Кохан став другим у метанні молота на міжнародному турнірі в Польщі

Олексій Мурзак — 18 вересня 2026, 22:54
Кохан став другим у метанні молота на міжнародному турнірі в Польщі
Михайло Кохан
Getty Images

Український легкоатлет Михайло Кохан посів друге місце на міжнародному турнірі 72-й Меморіал Януша Кусоцінського, який у п'ятницю, 18 вересня, відбувся у польському Хожуві.

Кохан виступав у секторі метання молота. Найкращою для українця стала заключна, шоста спроба, в якій він відправив снаряд на 77,16 м. Цей результат приніс йому друге місце.

Українець поступово додавав упродовж змагань. Після результатів 71,76 м та 71,67 м у перших двох спробах Кохан у третій метнув на 74,95 м. Четверта спроба була невдалою, у п'ятій він покращив результат до 76,33 м, а в заключній показав свої найкращі 77,16 м.

Перемогу здобув п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдек. Поляк, як і Кохан, найкращу спробу виконав у заключному раунді – 79,04 м. Третім став ще один представник Польщі Давід Пілат – 74,55 м.

Результати змагань

Метання молота. Чоловіки

  1. Павел Файдек (Польща) – 79,04 м
  2. Михайло Кохан (Україна) – 77,16 м
  3. Давід Пілат (Польща) – 74,55 м
  4. Войцех Новицький (Польща) – 72,75 м
  5. Марцін Вротинський (Польща) – 70,28 м

Для Кохана це був наступний старт після абсолютного чемпіонату світу-2026 у Будапешті, де українець посів третє місце.

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