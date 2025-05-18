Магучіх виграла золотий етап Континентального туру в Японії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею змагань зі стрибків у висоту на золотому етапі Континентального туру в Токіо.

Результат українки – 1,98. Друге місце зі скромними 1,85 дісталося представниці Чехії Махаелі Грубі, третю сходинку посіла Татьяна Гусін (1,8).

Через низький рівень учасниць, Магучіх для перемоги вистачило стартової заявленої висоти 1,91, яку вона взяла з першої спроби. Далі українка взяла з першої спроби 1,96 та спробувала підкорити 2,0 – безрезультатно.

Ярослава Магучіх – 1,96; Міхаела Груба – 1,85; Татьяна Гусін – 1,8; Нагіса Такахасі – 1,8; Елізабет Пігела – 1,8; Кайде Іто – 1,75.

Отже, Магучіх виграла четверті змагання поспіль після старту літнього сезону. Раніше 23-річна дніпрянка тріумфувала на етапах Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, а також на комерційному турнірі в Досі.

Нагадаємо, Магучіх є рекордсменкою світу у стрибках у висоту. Влітку 2024-го на етапі Діамантової ліги в Парижі українка стрибнула на 2 метри та 10 сантиметрів. Попереднє досягнення болгарки Стефки Костадінової (2,09) трималося 37 років.