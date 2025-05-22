Український спортсмен Михайло Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота. Змагання відбулися в неділю, 18 травня у Франконвіллі.

У метанні молота участь взяли 16 спортсменів. Кохан переміг із результатом 72,89 м. Найкращий результат українця у поточному сезоні – 80,73 метра, які він показав наприкінці квітня на Кубку Антальї в Туреччині.

У найближчу суботу, 24 травня, Кохан виступить на турнірі серії Континентального золотого туру Меморіал Бориса Ханзековича, який відбудеться у Загребі (Хорватія). Також участь у змаганнях візьме 30-річна українська бігунка Вікторія Ткачук.

Нагадаємо, 24-річний Кохан є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.