Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Кохан виграв срібло в метанні молота на Континентальному турі в Загребі

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 17:59
Кохан виграв срібло в метанні молота на Континентальному турі в Загребі
Михайло Кохан
ФЛАУ

Український спортсмен Михайло Кохан став срібним призером в метанні молота на Континентальному турі в Загребі, Хорватія.

Українець показав результат 80,36 м. Перемогу ж здобув представник Франції Ян Шоссіан (81,91 м), а замкнув трійку призерів угорець Бенце Галаш (79,45 м).

Напередодні Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота. Змагання відбулися в неділю, 18 травня у Франконвіллі.

24-річний українець є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх виграла золотий етап Континентального туру в Японії. Ще один українець Артур Фельфнер став восьмим у метанні списа.

метання Михайло Кохан

Михайло Кохан

Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції
Ткачук та Кохан виступлять на етапі Континентального туру у Загребі
Кохан з найкращим особистим результатом у сезоні виграв турнір у Туреччині
Скоро розпочнеться серйозна робота: Кохан розповів про плани на майбутній сезон
Кохан встановив персональний рекорд та виграв етап Золотого рівня Континентального туру в Загребі

Останні новини