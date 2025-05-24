Кохан виграв срібло в метанні молота на Континентальному турі в Загребі

Український спортсмен Михайло Кохан став срібним призером в метанні молота на Континентальному турі в Загребі, Хорватія.

Українець показав результат 80,36 м. Перемогу ж здобув представник Франції Ян Шоссіан (81,91 м), а замкнув трійку призерів угорець Бенце Галаш (79,45 м).

Напередодні Кохан переміг на клубному чемпіонаті Франції з легкої атлетики у метанні молота. Змагання відбулися в неділю, 18 травня у Франконвіллі.

24-річний українець є бронзовим призером Олімпіади-2024 у Парижі у метанні молота.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх виграла золотий етап Континентального туру в Японії. Ще один українець Артур Фельфнер став восьмим у метанні списа.