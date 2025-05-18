Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру в Токіо

Український метальник списа Артур Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру World Athletics в Токіо.

Українець показав результат 76 м 58 см.

Від третього місця Артур відстав майже на 4 м. Переможцем став Марк Мінічелло. Представник США зумів кинути спис на 82 м 36 см.

Етап "золотої" серії Континентального туру в Токіо. Метання списа

Марк Мінічелло (США) – 82 м 36 см Дув Сміт (ПАР) – 81 м 68 см Ципріан Мжиглод (Польща) – 80 м 56 см

Нагадаємо, на цьому етапі Ярослава Магучіх стала переможницею у стрибках у висоту, а Ольга Корсун здобула "срібло" в потрійному стрибку.