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Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру в Токіо

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 08:39
Фельфнер став восьмим на золотому етапі Континентального туру в Токіо
Артур Фельфнер
Getty images

Український метальник списа Артур Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру World Athletics в Токіо.

Українець показав результат 76 м 58 см.

Від третього місця Артур відстав майже на 4 м. Переможцем став Марк Мінічелло. Представник США зумів кинути спис на 82 м 36 см.

Етап "золотої" серії Континентального туру в Токіо. Метання списа

  1. Марк Мінічелло (США) – 82 м 36 см
  2. Дув Сміт (ПАР) – 81 м 68 см
  3. Ципріан Мжиглод (Польща) – 80 м 56 см

Нагадаємо, на цьому етапі Ярослава Магучіх стала переможницею у стрибках у висоту, а Ольга Корсун здобула "срібло" в потрійному стрибку. 

Артур Фельфнер Метання списа

Артур Фельфнер

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