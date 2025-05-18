Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру в Токіо
Артур Фельфнер
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Український метальник списа Артур Фельфнер став восьмим на "золотому" етапі Континентального туру World Athletics в Токіо.
Українець показав результат 76 м 58 см.
Від третього місця Артур відстав майже на 4 м. Переможцем став Марк Мінічелло. Представник США зумів кинути спис на 82 м 36 см.
Етап "золотої" серії Континентального туру в Токіо. Метання списа
- Марк Мінічелло (США) – 82 м 36 см
- Дув Сміт (ПАР) – 81 м 68 см
- Ципріан Мжиглод (Польща) – 80 м 56 см
Нагадаємо, на цьому етапі Ярослава Магучіх стала переможницею у стрибках у висоту, а Ольга Корсун здобула "срібло" в потрійному стрибку.