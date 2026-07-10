Дорощук здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Монако

У п'ятницю, 10 липня, в Монако відбувся черговий етап легкоатлетичної Діамантової ліги, де Україну в чоловічих стрибках у висоту представляв Олег Дорощук, який і здобув у підсумку перемогу.

Олег розпочав з висоти 2,16, потім впевнено подолав 2,20, 2,23 та 2,26 (все з першої спроби).

На 2,28 у секторі для стрибків, окрім Дорощука, залишилися лише 2 атлети: представник Індії Сарвеш Аніл Кушаре та британський стрибун Кімані Джек, який першим серед спортсменів зміг подолати цю планку.

Олегу ж на це знадобилося три спроби, а от для Кушаре змагання на цій планці й завершилися, то ж він посів 3-тє місце.

У підсумку на 2,30 між собою змагалися Джек та Дорощук, Олег знову допустив одну помилку, однак зміг подолати й цю планку, водночас Джейк знову зробив це з першої спроби.

Далі були 2,32 метри, які цього разу наш атлет взяв з першої спроби, а от його британський опонент цю планку вже подолати не зміг, задовольнившись другим місцем.

Надалі Олег, вже в якості переможця, замовив собі планку 2,35, аби побити особистий рекорд, втім, всі три спроби виявилися невдалими.

Зазначимо, що для Дорощука це вже друга в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги, вперше він переміг на цих змаганнях на етапі в Брюсселі у 2025 році.

Діамантова ліга-2026.

Стрибки у висоту, чоловіки

Олег Дорощук (Україна) – 2,32 м Кімані Джейк (Велика Британія) – 2,30 м Сарвеш Аніл Кушаре (Індія) – 2,26 м

Нагадаємо, наприкінці червня Дорощук встановив рекорд сезону в світі на меморіалі Лонського в Бердичеві.

А наприкінці червня Олег встановив рекорд сезону в світі на меморіалі Лонського в Бердичеві.