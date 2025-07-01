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Геращенко відновила тренування після народження доньки

Олександр Булава — 1 липня 2025, 19:59
Геращенко відновила тренування після народження доньки
Ірина Геращенко
ФЛАУ

Відома українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко повернулась до тренувань після народження доньки.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Я знову на тренуванні. Доцюля з бабусею. Бабуся нам ще паралельно готує обід, за що я їй дуже вдячна. Дякую тобі, Олена Геращенко.

А ми прийшли – зараз буду бігати. Це буде кайф", – розповіла Геращенко.

Також вона показала свій перший стрибок.

У червні Ірина вперше стала мамою. Чоловік Геращенко – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружена з 2019 року.

Українська спортсменка є бронзовим призером Олімпіади-2024 у стрибках у висоту. Також минулого року вона завоювала бронзу чемпіонату Європи в Римі. Також завойовувала два срібла на Універсіадах і одне – на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

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