Геращенко відновила тренування після народження доньки

Відома українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко повернулась до тренувань після народження доньки.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Я знову на тренуванні. Доцюля з бабусею. Бабуся нам ще паралельно готує обід, за що я їй дуже вдячна. Дякую тобі, Олена Геращенко.

А ми прийшли – зараз буду бігати. Це буде кайф", – розповіла Геращенко.