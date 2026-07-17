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Геращенко пропустить етап Діамантової ліги в Лондоні

Олександр Булава — 17 липня 2026, 13:04
Геращенко пропустить етап Діамантової ліги в Лондоні
Ірина Геращенко
Getty Images

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко не візьме участь в етапі Діамантової ліги, який відбудеться 18 липня в Лондоні.

Про це йдеться на сайті змагань.

Деталі наразі невідомі. При цьому у заявці залишилась ще одна українка – Ярослава Магучіх.

Також у секторі для стрибків у висоту виступлять Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон (обидві – Австралія), Марія Жодзік (Польща), Ангеліна Топич (Сербія), Морган Лейк (Велика Британія) та Ламара Дістен (Ямайка).

Змагання відбудуться 18 липня. Старт стрибків у висоту запланований на 16:10 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні, 10 липня, Геращенко завоювала срібло у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті України-2026, програвши лише Ярославі Магучіх. Ірина зупинилася на позначці в 1,87 м.

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Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах.

Діамантова ліга Ірина Геращенко

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