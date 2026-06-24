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Магучіх здобула перемогу на Континентальному турі в Загребі

Олександр Булава — 24 червня 2026, 20:56
Магучіх здобула перемогу на Континентальному турі в Загребі
Ярослава Магучіх
Getty Images

 Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Континентального туру в Загребі (Хорватія).

Магучіх із першої спроби подолала висоти 1,90 м та 1,95 м. Ці ж результати показали австралійка Елеанор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич.

На позначці 1,97 м труднощі виникли у Паттерсон та Магучіх. Австралійка не змогла подолати висоту, тоді як українка впоралася з нею з третьої спроби, що в підсумку принесло їй перемогу. Топич же перенесла свої спроби на 1,99 м, але не змогла взяти її.

Надалі Магучіх намагалась підкорити висоту 2,01 м, однак не змогла її взяти.

Зазначимо, що ще одна представниця України, Ірина Геращенко, завершила виступ на висоті 1,90 м.

Підсумкові результати:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м.
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.95 м.
2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м.

З урахуванням зимових стартів у приміщенні, переможна серія Магучіх продовжилася до шести турнірів поспіль. Наприкінці травня вона перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах.

Ірина Геращенко Ярослава Магучіх Ангеліна Топич

Ярослава Магучіх

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